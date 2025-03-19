“Aynı tutum sürerse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne başvuracağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, yapılan tüm uyarılarına rağmen Ercan Havalanı'ndaki itfaiye birimindeki sıkıntıların giderilmediğine işaret etti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın aynı tutumunu sürdürmesi halinde konuyu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) taşıyacaklarını söyledi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Güven Bengihan, "İtfaiye araçlarının ve havacılık sistemi cihazlarının tamiri veya yenilenmesi için hiçbir adım atılmazken yeni istihdam edilen 29 İtfaiye personelin özel kıyafetleri de hala alınmadığı için bu personel vardiyalarda görevlendirilemiyor" bilgisini verdi.

Bengihan, "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın vurdumduymaz ve aciz tutumunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini de kullandı.