Recep DAL

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Kültür ve Sanat Haftası ile kampüsünü sanatın farklı disiplinlerinin buluştuğu geniş kapsamlı bir kültür alanına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Sergilerden söyleşilere, şiir dinletilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok etkinliğin yer alacağı program, bir hafta boyunca sanatseverlerle buluşacak.

DAÜ Öğrenci İşleri Rektör Yardımcılığı’na bağlı Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Mağusa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında konserler, performanslar, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek. Kültür ve Sanat Haftası’nın açılışı ise yarın saat 18.00’de DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda yapılacak törenle başlayacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Kültür ve Sanat Haftası’nın Organizasyon Sorumlusu Bedia Balses, etkinliğin amacının insanları sanat etrafında buluşturmak olduğunu söyledi. Dünyada artan savaş ve şiddet ortamına dikkat çeken Balses, “İnsanlarımızı sanata yoğunlaştırmak birincil hedefimizdir” dedi. Üniversitelerin aynı zamanda kültür ve sanatın geliştiği alanlar olduğunu belirten Balses, programın Sanat Merkezi ve sanatçı Ümit İnatçı’nın katkılarıyla hazırlandığını ve etkinlikler kapsamında Dünya Kadınlar Günü’nün de anılacağını ifade etti.

Kültür ve Sanat Haftası Organizasyon Sorumlusu Bedia Balses:

“İnsanlarımızı sanata yoğunlaştırmak birincil hedefimiz”

Kültür ve Sanat Haftası Organizasyon Sorumlusu Bedia Balses, DAÜ’de düzenlenecek etkinliğin kapsamı ve amacıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu. Balses, bu yıl ilk kez düzenlenecek organizasyonun önemli bir döneme denk geldiğini belirterek, dünyada yeniden savaş seslerinin yükseldiğine dikkat çekti.

“Ne yazık ki gündemimizi insanlıktan uzak şiddet haberleri meşgul ediyor. Yaşananlardan dolayı tedirginiz” diyen Balses, böylesi bir dönemde insanları sanat etrafında buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti ve “İnsanlarımızı sanata yoğunlaştırmak birincil hedefimizdir” sözleriyle etkinliğin temel amacını ortaya koydu.

“Üniversiteler aynı zamanda kültürün ve sanatın aşılandığı alanlardır”

DAÜ’nün ülkenin en seçkin bilim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Balses, üniversitelerin yalnızca bilimsel bilginin üretildiği yerler olmadığını dile getirdi. Balses, üniversitelerin aynı zamanda düşüncenin, kültürün ve sanatın yeşerdiği alanlar olduğuna işaret ederek, Kültür ve Sanat Haftası kapsamında Dünya Kadınlar Günü’nün de anılacağını belirtti.

Organizasyonun hazırlık sürecinde sanatçı Ümit İnatçı başkanlığındaki Sanat Merkezi’nin önemli katkıları olduğunu kaydeden Balses, merkezin düşünsel katkılarıyla birlikte 9–13 Mart tarihleri arasında geniş kapsamlı bir program oluşturduklarını söyledi.

Farklı disiplinler bir arada

Etkinlik programında tiyatrodan karikatüre, müzikten şiire, plastik ve görsel sanatlardan fotoğrafçılığa kadar pek çok disiplinin yer aldığını ifade eden Balses, Türkiye ve ülkeden birçok sanatçının üniversitede konuk edilerek çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini belirtti.

Balses, hazırlanan programın öğrenciler ve akademik personelin katkılarıyla hayata geçirileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanatın konuşulduğu ve insanın hatırlandığı etkinlikler hazırladık. Sözü, müziği, resmi, düşünceyi, şiiri, insanı, vicdanı ve barışı yeniden hatırlayabilmenin yolunun sanattan geçtiğini düşünüyoruz. Bu duruş ve vizyonla tüm herkesi üniversitemize bekliyoruz.”

Açılış klasik müzik konseriyle

Kültür ve Sanat Haftası, yarın (9 Mart Pazartesi) saat 18.00’de Aktivite Merkezi Salonu’nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Açılışın ardından fuaye alanında “Kadın Perspektifinden Bir Okuma: Sanat, Bellek ve Dönüşüm” başlıklı karma sergi sanatseverlerle buluşacak. Günün programı ise saat 20.00’de Myhhra Trio tarafından verilecek klasik müzik konseriyle devam edecek.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler arasında fotoğraf sergileri, şiir dinletileri, söyleşiler ve atölye çalışmaları yer alacak. Program kapsamında Neşe Yaşın’ın katılımıyla “Neriman Cahit’i Anlamak” başlıklı şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirilecek; şair Şükrü Erbaş da bir şiir dinletisi ve söyleşi ile sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Ali Düşenkalkar tiyatro üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek, karikatürist Mustafa Tozakı ile atölye çalışması yapılacak ve heykel sanatçısı Zehra Şonya sanatsal üretim sürecini anlatacağı bir söyleşi ve atölye düzenleyecek.

Kültür ve Sanat Haftası, 13 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek söyleşi ve caz konseri ile sona erecek.

Program halka açık ve ücretsiz

Öte yandan Kültür ve Sanat Haftası kapsamındaki tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtilirken, programın üniversite öğrencilerinin yanı sıra sanatla ilgilenen herkesin katılımına açık olacağı ifade edildi.

Etkinlik programı ise şu şekilde:

9 Mart Pazartesi

-18.00: Açılış - Aktivite Merkezi Salonu

-18.30: Karma sergi: “Kadın Perspektifinden Bir Okuma: Sanat, Bellek ve Dönüşüm” (Küratör: Ayhatun Ateşin) – Aktivite Merkezi, fuaye alanı

-20.00 Klasik müzik konseri: Myhhra Trio – Aktivite Merkezi Salonu

10 Mart Salı

-10.00 Karma fotoğraf sergisi: “İnsan ve Mekan” (Cem Cengiz – DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü) – Merkezi Derslikler, fuaye alanı

-16.30 Söyleşi: “Tercihin Mimarı: Sürükleyici Dönemde Shakespeare” (Sogol Hemmatbolant) – Aktivite Merkezi Salonu – Dil: İngilizce

-19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: “Neriman Cahit’i Anlamak” (Konuk şair: Neşe Yaşın) – Aktivite Merkezi Salonu- Dil: İngilizce ve Türkçe

11 Mart Çarşamba

-14.30 Söyleşi ve imza günü: “Kıbrıs Türk Romanı” (Zeki Erkut) – Aktivite Merkezi Salonu

-16.30 “Bölgesel Şiirler, Hikayeler ve Destanlar” (Afrika-Orta Doğu-Avrupa-Orta Asya-Uzak Doğu-Akdeniz) – Aktivite Merkezi Salonu

-19.00 Şiir dinletisi ve söyleşi: Şükrü Erbaş (Moderatör: Bedia Balses), Müzik dinletisi Atakan Sarı – Aktivite Merkezi Salonu

12 Mart Perşembe

-10.30 Söyleşi ve atölye çalışması: “Düşünceden Heykele: Sanatsal Üretimin Yolculuğu” (Zehra Şonya) – Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı

-12.30 Karikatür sanatı ve atölye çalışması: Karikatürist Mustafa Tozakı – Aktivite Merkezi Salonu

-15.00 “Konuşmak – Dinlemek” (Tiyatro Sanatçısı Ali Düşenkalkar) – Aktivite Merkezi Salonu

13 Mart Cuma

-16.00 Söyleşi: “Kompleks Müzik Türlerine Yaklaşım” (Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Hakkı Cengiz Eren) – Güzel Sanatlar Bölümü / Müzik Öğretmenliği Binası

-20.00 Caz konseri: Ersen Sururi, Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı, Kadir Evre – Aktivite Merkezi Salonu