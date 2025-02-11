“Aydınlatmalar konusunda belediyelerin yetkilendirilmesi büyük bir güvenlik riskidir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), meskun mahal aydınlatmaları konusunda belediyelerin yetkilendirilmesinin büyük bir güvenlik riski olduğunu savundu.

EL-SEN, Kıb-Tek'e ait enerji iletim hatlarına müdahale yetkisinin sadece Kıb-Tek'e ait olduğunu vurguladı.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, tarafından yapılan açıklamada, son dönemde ardı ardına yaşanan ölümlü trafik kazaları bağlamında yeniden ülke gündemine oturan yol aydınlatmaları yetki tartışmasına açıklık getirmenin elzem olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım işlerinin ne şekilde yapılacağının, Fasıl 170 Elektrik Yasası ve Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası ile düzenlendiğine, kurum ve kuruluşların hizmet, sorumluluk ve yetki alanlarının da ayrıca çıkarılan ilgili diğer yasalarla belirlendiğine işaret edildi.

Yasalar bağlamında aydınlatma sorumluluğunun Kıb-Tek, belediyeler ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi’ne tahsil edildiğine dikkat çekilen açıklamada, her bir kurumun sorumlulukları sıralandı.

“2010 yılı öncesindeki uygulamalar ciddi bir güvenlik tehdidi”

Açıklamada, 2010 yılı öncesinde, meskun mahallerde aydınlatma bakım, onarım ve tüketim tahsilat işleri belediyeler tarafından yürütülürken, toplanan tüketim bedellerinin Kıb-Tek’e tahsis edilmemesinin mali yapısına bir külfet olarak yansıdığı savunuldu.

Bu durumun, yetkisiz ve işin ehli olmayan kişilerin Kıb-Tek’e ait elektrik dağıtım hatlarına müdahale ediyor olmaları nedeniyle ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu, Kıb-Tek emekçisi Özkan Gürler’in “yetkisiz bir müdahalenin sonucu olarak” hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu üzücü olayın ardından ilgili yasanın yeniden düzenlendiği ve meskun mahallerdeki aydınlatma bakım ve onarım işlerinin Kıb-Tek’e devredildiği ileri sürüldü.

İlerleyen dönemde Kıb-Tek ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı belediyelerin, yetkileri olmamasına rağmen halkın mağduriyetinin giderilmesi adına devreye girdiği, malzeme eksikliğini karşıladığı ve Kıb-Tek personeli ile iş birliği içerisinde aydınlatma arızalarının kısmen giderilmesine katkı koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geldiğimiz nokta itibarıyla, sendikamız EL-SEN’in de yoğun ısrar ve çabası sonucu Kıb-Tek yönetimi, mevcut armatürlerin tamirinin yapılabilmesi için gereken malzemeleri, doğrudan alım yoluyla tedarik etmeye başlamış, bu esnada daha çağdaş ve ekonomik led aydınlatma armatürlerinin ihale ile alım süreci de tamamlanmıştır; tüm bu gelişmeler gerek biz kurum emekçileri, gerekse halkımız adına sevindiricidir.”

“Kıb-Tek’i daha da sıkıntıya sokacak uygulamaları doğru bulmuyoruz”

Açıklamada, belediyelerin Kıb-Tek’ten alacaklı olduğu yönündeki açıklamalara de değinilerek, iki yıl önce belediyelere ek mali kaynak yaratmak adına Meclis’in bir yasal mevzuatı yürürlüğe koymasıyla Kıb-Tek’in her bir elektrik tüketim abonesinden ek bir bedelin tahsil edilip belediyelere aktarılmasının öngörüldüğü, ancak bu durum hukuki sorunlar yaratacağından ve faturalara “zam” olarak geri döneceğinden tahsilatın yapılmadığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili son zamanlarda yapılan açıklamalarda ilgili yasanın yeniden Meclis gündemine geleceğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, EL-SEN olarak buna karşı oldukları vurgulandı.

Açıklamada, “Zaten halihazırda Kıb-Tek’e olan enerji borçlarını sağlıklı bir şekilde ödemeyerek kurumu ciddi anlamda zarara uğratan pek çok belediye varken, Kıb-Tek’i daha da sıkıntıya sokacak böylesi uygulamaları doğru bulmuyoruz.” denildi.