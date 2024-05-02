“Ayak İzleri” isimli sergi yarın açılıyor
Kıbrıs Türk kadınlar Konseyi’nin 49’uncu kuruluş yılında, “Ayak İzleri” isimli sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.
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Kıbrıs Türk kadınlar Konseyi’nin 49’uncu kuruluş yılında, “Ayak İzleri” isimli sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.
3 Mayıs’taki etkinlik, Lefkoşa-Arabahmet’teki TaşEv Butik Otel’de saat 18.00’de yapılacak.
Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nin tarihsel gelişimini konu alan sergi, 3-8 Mayıs tarihlerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında TaşEv Butik Otel’de ziyarete açık olacak.
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Etiketler : sergi, ayak izleri, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi