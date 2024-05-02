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“Ayak İzleri” isimli sergi yarın açılıyor

“Ayak İzleri” isimli sergi yarın açılıyor

Kıbrıs Türk kadınlar Konseyi’nin 49’uncu kuruluş yılında, “Ayak İzleri” isimli sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.

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Kıbrıs Türk kadınlar Konseyi’nin 49’uncu kuruluş yılında, “Ayak İzleri” isimli sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.

3 Mayıs’taki etkinlik, Lefkoşa-Arabahmet’teki TaşEv Butik Otel’de saat 18.00’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nin tarihsel gelişimini konu alan sergi, 3-8 Mayıs tarihlerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında TaşEv Butik Otel’de ziyarete açık olacak.

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