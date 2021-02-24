Avustralya’da 5 yıldır doğada yaşayan koyundan 35 kilo yün kırkıldı

Avustralya’nın güneyinde yer alan Lancefield kentinde 5 yıldır doğada başıboş gezdiği düşünülen ve Baarack olarak adlandırılan koyundan tam 35 kilo yün kırkıldı.

Avustralya’nın güneyinde yer alan Edgar’s Mission adlı hayvan barınağının gönüllüleri yıllardır kırpılmayan ve tüyleri nedeniyle etrafını göremeyeni zor durumdaki bir koyunu buldu.

Hayvanın en az beş yıl boyunca başıboş bir şekilde gezdiğini düşündüklerini ifade eden hayvan severler, Barack adını verdikleri koyunun tüylerini hemen kesti. Dakikalar içinde hayvanın üzerinden 35 kilogram ağırlığında yün çıktı. Baarack ardından hayvan barınağında muayene edildi ve koruma altına alındı.

"HALA SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Kurum tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında, “Bu kadar yünün altında onun canlı olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Tüylerini kesmek gerçekten zor bir işti üzerinden sayısız böcek, ot ve çeşitli çöpler çıktık. Yünlerinin fazlalığı nedeniyle derisinde çizikler oluşmuş ve midesinde ülser meydaa gelmiş. Ancak, endişelenecek bir durumu yok ve iyileşiyor. Hala sağlıklı olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.