Avrupa’dan 75 bin hızlı kit geliyor

Avrupa Birliği’nden Kıbrıs’ın kuzeyine 75 bin Covid-19 hızlı test kiti geleceğine yönelik bilgi Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava tarafından da doğrulandı.

Hızlı test kitleri ayrıca Avrupa onaylı aşılarla ilgili konu Ersin Tatar’ın Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşmede ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre, Tatar, Genel Direktör Nava’ya Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs adasına halihazırda gönderilmiş olan takriben 70,000 bin doz aşının sadece 4500 dozunun Kıbrıs Türk Halkına ulaştırıldığını, bu paylaşımın adil olmadığını ve Kıbrıs Türk tarafının alması gereken sayının çok altında olduğunu aktardı.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava’nın yakın zamanda yeni bir aşı sevkiyatının olacağını Tatar’a ilettiği ifade edildi.



Sözcü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Nava, bu aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların aşı üretimindeki sorunların bir yansıması olduğunu, bu sorunun aşılmaya çalışıldığını ve aşıların kademeli olarak bir takvim doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin payı ile birlikte gönderileceğini ifade etti. Bununla birlikte önceden yapmış olduğumuz girişimler doğrultusunda AB’nin 75.000 (yetmiş beş bin) Covid-19 hızlı test kitini de önümüzdeki hafta tarafımıza teslim edeceklerini teyit etti.”