Avrupa'da son 10 yılda yetişkinlerde okur yazarlık ve sayısal beceriler azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son 10 yılda yetişkinlerde okuryazarlık oranının düştüğü ve sayısal becerilerin azaldığı ortaya kondu.

AB Komisyonu, OECD ile ortak finanse ettiği Uluslararası Yetişkin Becerileri Anketi'nin (PIAAC) sonuçlarını duyurdu.

20 AB üyesi ülkenin yanı sıra, Japonya, Norveç, İngiltere, Kanada, İsviçre, Yeni Zelanda, ABD, Singapur, Güney Kore ve İsrail'de yapılan anketlerin sonuçları, bu ülkelerde yetişkinlerin okuryazarlık ve sayısal becerilerinin son 10 yılda azaldığını veya durgunlaştığını ortaya çıkardı.

16-65 yaş arası yetişkinlere yapılan ankete göre, söz konusu durum Finlandiya ve Danimarka'da önemli ölçüde iyileşirken, bu iki ülkeye ek olarak Estonya ve Hollanda'da ise sayısal becerilerde ilerleme kaydedildi.

Anket ayrıca, en düşük ve en iyi performans gösteren yetişkinler arasındaki beceri eşitsizliğinin, özellikle okuryazarlık alanında arttığını gösterdi.

Anket yapılan ülkelerin geneline bakıldığında her iki alanda ileri düzeyde yetenekler sergileyen ülkelerin Finlandiya, Japonya, Hollanda, Norveç ve İsveç olduğu kaydedildi.

- En kötü durum Polonya'da

AB ülkeleri içinde en düşük sonuçlar, okur yazarlık alanında sırasıyla Polonya, Litvanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya'da görüldü.

Onları daha ılımlı seviyelerdeki düşüşle Fransa, İtalya, İrlanda, İspanya ve Hollanda izledi.

Sayısal yeteneklerde de Litvanya, Polonya, Macaristan ve Slovakya'da olumsuz sonuçlarla karşılaşıldı.

AB dışındaki ülkeler arasında en fazla düşüş okur yazarlık alanında sırasıyla Kore, Yeni Zelanda ve ABD'de görüldü. Sayısal yeteneklerde de yine bu 3 ülkede düşüş görülürken, sıralama Yeni Zelanda, Kore ve ABD olarak kaydedildi.