Avrupa Komisyonu Lefkoşa'da yeni AB Bilgi Merkezi’nin açılışını yaptı 

Avrupa Birliği, Lefkoşa’da AB Bilgi Merkezi'nin yeni ofisinin açıldığını duyurdu.

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik süregelen bağlılığının göstergesi olan bu önemli gelişmeyle birlikte AB Bilgi Merkezi, AB ile ilgili konularda bilgi, eğitim ve kültürel paylaşımların yapılacağı bir merkez olarak hizmet sunacak.

Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü (DG REFORM) Genel Müdürü Sayın Mario Nava açılış etkinliğinde ana konuşmacı olarak yer aldı. Nava, AB Bilgi Merkezi'nin AB'nin Kıbrıs’ta çözüm sürecine verdiği destek konusundaki farkındalığın arttırılmasında oynadığı önemli rolü vurguladı. AB, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım programı aracılığıyla Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak amacıyla bugüne kadar 688 milyon Euro tahsis etti.

Nava, konuşmasında AB Bilgi Merkezi'nin sivil toplum örgütleri, medya, akademik çevreler, okullar ve kırsal alanlarda yaşayan bireyler gibi toplumun çeşitli kesimleriyle etkileşim kurma konusunda geçmişte elde ettiği başarılardan söz etti.

Nava, ayrıca AB Bilgi Merkezi'nin geleneksel ve yeni medya araçlarını kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşacağını ve AB ile ilgili bilgilerin sunulduğu bir merkez olarak hizmet vermeye devam edeceğini öngördüğünü belirtti.

AB Bilgi Merkezi, gazetecileri, paydaşları ve kamuoyunu yeni açılan AB Bilgi Merkezi’ni ziyaret etmeye ve toplumu Avrupa Birliği’nin misyon ve değerlerine yakınlaştırmak amacıyla devam eden diyaloğa ve düzenlenen kültürel etkinliklere katılmaya davet ediyor.