Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne destek sağladı

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 2,6 milyon Euro değerinde bir anlaşma yaptı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, destek, komisyonun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında sağlandı.

Açıklamada “2006 yılından bu yana Avrupa Komisyonu, toplam 41,1 milyon Euro’luk desteğiyle KŞK'nın çalışmalarına en büyük mali katkıyı sağlayan kurum olmuştur. Bu yardım, bin 51 kişinin kimlik tespitine önemli ölçüde katkıda bulunmuş, mağdur ailelere teselli sağlamış ve adada barışın inşasına yönelik daha geniş hedefleri güçlendirmiştir” denildi.