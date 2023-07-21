Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Kıbrıs şartı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha güçlü bir ilişki geliştirmek için karşılıklı bir çıkar olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Türkiye ile nasıl yeniden ilişki kurabileceğimizi görüştük" açıklamasında bulunan Borrell, Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından gerçekleşen basın toplantısında, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin Kıbrıs sorununda ve insan hakları konusunda Ankara'nın yapacağı hamlelere bağlı olduğunu belirtti.

"Kıbrıs meselesinin ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulması Türkiye ile bu yeniden angajmanda kilit rol oynayacaktır" diyen Borrell, "Ayrıca, Ankara'nın da bir parçası olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklerin ve değerlerin korunması da çok önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

24 yıldır AB'ye resmi aday pozisyonunda bulunan Ankara ile Brüksel arasında yürütülen katılım müzakereleri 2016'dan bu yana insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğüne saygı konusundaki endişeler nedeniyle durdu.

10 Temmuz'da TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beklenmedik bir hamleyle Ankara'nın katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu ve bu fikri Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılma teklifini onaylamasıyla ilişkilendirdi.

Bu ayın başlarında Reuters'a konuşan bir üst düzey Türk yetkili, Ankara'nın AB'den vizesiz seyahat ve AB'ye katılım sürecinde bazı fasılların kapatılması gibi konularda somut ilerleme beklediğini söyledi ve Batı'nın Türkiye'yi mali ihtiyaçları konusunda desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.