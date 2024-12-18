Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Kıbrıs çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Genel Konular Konseyi’nin son kararında Türkiye'ye yeniden Kıbrıs'taki yükümlülükleri hatırlatıldı; Birleşmiş Milletler zemininde çözüme dikkat çekildi, Maraş'taki uluslararası hukuk ile çelişen adımlar kınandı.

EURONEWS'e göre Türkiye'nin AB üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti ile olan ilişkisi, Konseyin Ankara'yı Lefkoşa ile ilişkilerini normalleştirmeye ve uluslararası hukuka uygun olarak egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdığı hassas noktalardan biri.

Avrupa Birliği Konseyi tarafından Salı günü açıklanan genişleme sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin katılım müzakerelerine ilişkin hala "fiilen durma noktasında" olduğu ve "hiçbir fasılın açılması ya da kapanmasının düşünülmediği" belirtildi.

Yayınlanan 36 sayfalık raporda, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın AB üyeliğine dair "tam ve kesin kararlığını bir kez daha teyit eder" ifadesine yer verirken, Türkiye'nin ise "aday ülke" olarak "birçok ortak çıkar alanında kilit ortak olmaya devam ettiği" belirtildi.

Türkiye, özellikle Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve ticaret ve ekonomi gibi ortak ilgi alanlarında AB ile üst düzey sektörel diyaloğun yeniden başlatılması konusunda birkaç iyi puan daha aldı.

Alithia’ya göre ise Genel Konular Konseyi yetkili bakanlarının onayladığı kararın genişleme prosedürü başlığında Kıbrıs sorununa özel bir paragraf ayrılarak “uzlaşılmış çerçeve, BM kararları, AB ilkeleri ve müktesebatı çerçevesinde kapsamlı çözüm taahhüdü” yeniden teyit edildi.

Habere göre, paragrafta “Türkiye’nin dış yönleri de dahil barışçıl bir çözümü taahhüt etmesi ve aktif katkı koyması hayati öneme sahip olmaya devam ediyor.” ifadesine yer veriliyor.

BM Genel Sekreteri’nin kısa süre önce attığı adımlar kutlanıyor ve “AB, BM liderliği altındaki prosedürün bütün aşamalarına, elindeki bütün imkanlarla aktif destek rolü oynamaya hazırdır” deniliyor.

Kapalı Maraş’ta atılan adımların kınandığı kararda, bu adımların “derhal geri çekilmesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına saygı gösterilmesi” isteniyor.

Gelişmeleri “AB: Türkiye’nin Avrupa Süreci Kıbrıs Sorunu Üzerinden” başlığıyla aktaran Haravgi ise dün onaylanan kararda, "Kapalı Maraş’ta atılan adımlar” bahsinin hemen ardından “Türkiye’nin yapıcı taahhüdü, çeşitli iş birliği alanlarının ilerlemesinde belirleyici katkı koyacaktır. Bu açıdan Avrupa birliği AB-Türkiye iş birliğinin daha da güçlenmesi için Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine özellikle önem veriyor” denildiğini yazdı.

Kararda, iyi komşuluk ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü bağlamında ise “Türkiye’nin, Ek Protokolü istisnasız bütün üye ülkelere tam uygulaması da dahil, müzakere çerçevesi temelindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği” belirtilerek, Kıbrıs Cumhuriyeti“ile ilişkilerini normalleştirmesi ve üye devletlerin, Deniz Hukuku açısından da toprak bütünlüğüne saygı göstermesi” istendi.