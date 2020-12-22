Avrupa Birliği'nde Pfizer/BioNTech aşısına onay ve dağıtım izni

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Covid-19 aşısı için verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, EMA'nın kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu. EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

EMA'dan onay

Tıbbi uzmanlar tarafından kapalı kapılar ardında yapılan toplantı sonrası EMA, aşının 16 yaşından büyüklere uygulanması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı. Öte yandan ilaç firmalarının aşıyla ilgili takip verilerini önümüzdeki yıl yeniden sunması gerekecek.