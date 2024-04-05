Avrupa Birliği uzmanları yeşillenme hastalığı konusunda eğitim verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan mühendislere eğitim verildi.

Avrupa Birliği uzmanları ve Tarım Dairesinin işbirliği ile düzenlenen eğitim, AB uzmanı Vanda Batista tarafından “Diaphorina citri ve Turunçgil Yeşillenme Hastalığı’’ konularında verildi.

Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin uygulaması ise 18 Nisan Perşembe günü Güzelyurt bölgesinde yapılacak.