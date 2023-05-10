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  3. “Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek
“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in düzenleyeceği konferans, Lefkoşa Merit Otel’de 09.00-18.30 saatleri arasında yer alacak.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açılış konuşması yapacağı konferans, 7 farklı panelden oluşacak ve 25 akademisyen, profesyonel ve aktivist sunum yapacak.

Konferansa ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.

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