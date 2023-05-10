“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek
“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
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“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konferansı 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in düzenleyeceği konferans, Lefkoşa Merit Otel’de 09.00-18.30 saatleri arasında yer alacak.
2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açılış konuşması yapacağı konferans, 7 farklı panelden oluşacak ve 25 akademisyen, profesyonel ve aktivist sunum yapacak.
Konferansa ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.
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Etiketler : avrupa birliği, konferans