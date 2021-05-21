Avrupa Birliği aşı pasaportu üzerinde anlaştı: 'AB Dijital Covid Sertifikası'nı kim kullanabilecek?

Avrupa Birliği (AB), aşı pasaportu olarak bilinen "AB Dijital Covid Sertifikası" üzerinde anlaşma sağladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

AB Dijital Covid Sertifikası ilk olarak planlanan 'dijital yeşil sertifika'dan farklı olarak kart halinde taşınabilecek ve üzerinde QR kodu bulunacak.

Sertifikayı kimler alabilecek?

Avrupa Birliği'nde turistlerin ve iş insanlarının yaz aylarında seyahat etmesini sağlayacak belge, Covid-19 ile ilgili aşılanmaları, testleri ve hastalığı geçirenlerin iyileştiklerine dair bilgileri içerecek.

Bu üç bilgiden birine sahip Avrupa Birliği vatandaşları aşı pasaportunu alma hakkına sahip olacak. Ayrıca iki dozluk aşılardan henüz ilkini vurulmuş olan kişiler de oldukları aşının Avrupa İlaç Ajansı'nın aşı listesinde bulunduğu takdirde yine geçiş kartını alma hakkına sahip olacak. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen (Johnson & Johnson) ajansın onay verdiği dört aşı olma özelliğine sahip. AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

Ücretsiz olacak aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Ayrıca AB Komisyonu, Covid-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 100 milyon Euro'luk kaynak aktaracak.

Sertifika ile AB'de bu yaz yolculuk yapılabilecek mi?

Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin bu kartı taşıyan kişileri kabul etmemesi için tek durum kamu sağlığını koruma olacak. Avrupa Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre bir üye devlette sağlık şartlarının kötüleşmesi durumunda, hükümetler 48 saat içinde Avrupa Komisyonu ve üye devletlere olağan dışı tedbirler alınacağı konusunda bilgilendirmede bulunacak.

İlk etapta bir yıl boyunca geçerli olacak belge, yolculuk yapmak için öncelikli bir şart olmayacak ve pasaport yerine de kullanılamayacak.

Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor.