Avrupa, aşı sertifikası uygulamasına 1 Temmuz’da başlıyor

Kıbrıslı Rum Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarı Kyriakos Kokkinos, Avrupa’nın, Avrupa Covid-19 Sertifikası’nı 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya başlayacağını, uyum için altı haftalık bir süre olacağını söyledi.

Kokkinos, uygulamayı başlatan üç grup ülke olduğunu, bu ülkelerin AB’ın kuruluşu olan ve platformdan sorumlu bulunan e-Sağlık Ağı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

Müsteşar Kokkinos, platformun oldukça ileri bir teknoloji oluğunu, bazı ülkelerin onay aldıklarını ve pilot ülke olarak platformu kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Altı haftalık uyumla ilgili olarak da Kyriakos Kokkinos, bu haftalar içinde vatandaşların hem yerli hem de Avrupa sertifikalarını kullanabileceklerini duyurdu.