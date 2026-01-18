ATV sürücüsü Ersal Şanlıdağ ölümden döndü

ATV sürücüsü Ersal Şanlıdağ, geçirdiği kaza sonrasında paylaşım yaparak, hayatta kalmasının “mucize” olduğunu söyledi. Alev kayasında ATV sürüşü gerçekleştiren Şanlıdağ, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Olayı başındaki kamerayla görüntüleyen ATV sürücüsüne yardım diğer motosikletçilerden geldi.

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ATV sürücüsü, “Mucizelere inanırmısınız? Tek bildiğim bugün oğlumun doğum günü ve onunla hayata devam edebilecek olmam. Kazada asla ayağa kalkabileceğimi dahi düşünmedim ama binlerce kez şükürler olsun ki ayaktayım hayattayım. (Dr.Royz 1 - Azrail 0) ama bu maç asla berabere bitmez. Başta ailem arkadaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarına binlerce kez borçluyum iyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.