Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Projesi” Farkındalık Kampanyası çerçevesinde Girne Belediyesi sınırları içerisindeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak “Atık Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Prensipleri” temalı resim yarışması ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşti.

Girne Bölgesi ilkokullar arası gerçekleştirilen resim yarışmasına 7 okuldan 219 eserin değerlendirilmeye alındığı yarışma jürisinde; Şenol Özdevrim ( ressam - öğretim üyesi) Özlem Ekinci ( ressam - öğretim üyesi) Kemal Behcet Caymaz ( ressam – öğretmen -yazar ) yer aldı.

17 Kasım 2022 tarihinde 14.00’da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Komisyon Odasında gerçekleştirilen jüri değerlendirme toplantısı sonrasında aşağıda belirlenen öğrenciler 28 Ocak 2023 tarihinde Girne Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini aldılar.

Kategori 1 İlkokul 1.2.3. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Yağmur Aydın - Doğa International Koleji /2 A (Bisiklet Ödülü)

Yarışma İkincisi: Damelya Syzdykova - Doğa International Koleji / 3 D (Kol Saati Ödülü)

Yarışma Üçüncüsü: Ayla Fadıl - Doğa International Koleji / 2 A 500 TL’lik (Kırtasiye Çeki Ödülü)

Girne Belediyesi Özel Ödülü: Karen Yaman Dr. Suat Günsel İlkokulu 2/D Resim – Sanat Malzemesi Ödülü

Kategori 2 İlkokul 4. ve 5. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Milana Salieva - English School of Kyrenia / 4 P (Bisiklet Ödülü)

Yarışma İkincisi: Sümeyye Can - 23 Nisan İlkokulu / 4 Beyaz (Kol Saati Ödülü)

Yarışma Üçüncüsü: Saadia Ahmet - Şht Hasan Cafer İlkokulu 5/ C (500’ TL’lik Kırtasiye Çeki)

Girne Belediyesi Özel Ödülü: Sergei Lukianov English School Of Kyrenia Resim -Sanat Malzemesi Ödülü kazanmışlardır.

Juri değerlendirme toplantısı sonuçlarına göre 51 öğrencinin eseri sergilenmeye değer bulunmuştur. 51 ğrencinin eserinden oluşan masa üzeri takvim etkinliğe katılan tüm katılımcılara etkinlik günü dağıtılmıştır. Sergi 3 Şubat 2023 tarihine kadar Girne Belediyesi Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecektir.