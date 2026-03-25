“Atanmış hükümet, ülkenin toprağını ve geleceğini tartışmalı hale getirdi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Nupelda Karabuğday’ın Ada TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Özkunt, Karpaz’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yönelik arazi tahsisi sürecine sert tepki göstererek, yaşanan gelişmelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“3 bin 500 dönümlük orman arazisi kabul edilemez”

İTÜ’ye tahsis edilmek istenen yaklaşık 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisine dikkat çeken Özkunt, bu büyüklükte bir alanın üniversite ihtiyacıyla açıklanamayacağını vurguladı.

Özkunt, “Bu süreç artık bir eğitim yatırımı olmaktan çıkmış, farklı bir mecraya kaymıştır. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin kaynaklarına sahip çıkmak temel önceliğimizdir”

TDP olarak dış yatırımlara karşı olmadıklarını ancak ülkenin öz varlıklarının korunmasının öncelikli olduğunu belirten Özkunt, kamu yararı ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Özkunt, “Bu küçücük adada sınırlı olan orman arazilerinin bu şekilde tahsis edilmesi ciddi bir endişe yaratmaktadır. Bu noktada ülke kaynaklarına sahip çıkmak bizim temel sorumluluğumuzdur” dedi.

“Ekonomide oyun içinde oyun oynanıyor”

Programda ekonomik gelişmelere de değinen Özkunt, hükümetin aldığı kararların toplumu korumaktan uzak olduğunu belirterek, özellikle hayat pahalılığı ve zam politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.

Akaryakıta yapılan zamların ardından yeni fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özkunt, hükümetin enflasyon verileri üzerinden manipülatif bir süreç yürüttüğünü savundu.

“Bütçe açığının nedeni halk değil, savurganlıktır”

Ülkede ciddi bir bütçe açığı ve kaynak israfı bulunduğunu vurgulayan Özkunt, bu durumun sorumlusunun dar gelirli kesim olmadığını belirtti.

Kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığını ifade eden Özkunt, “Sorun maaşlar değil, kamudaki savurganlık, partizanca istihdam ve denetimsizliktir” dedi.

“Bu hükümetin yapacağı tek şey seçime gitmektir”

Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda hizmetlerin yetersiz kaldığını dile getiren Özkunt, mevcut yönetimin ülkeyi yönetme kapasitesini kaybettiğini savundu.

Özkunt, “Bu saatten sonra yapılması gereken tek şey seçime gitmektir” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

“TDP güçlü kadrolarla hazır”

TDP’nin seçimlere yönelik hazırlıklarını tamamladığını belirten Özkunt, partinin ekonomi başta olmak üzere birçok alanda somut çözüm önerileri geliştirdiğini ifade etti.

Vergi reformu, kayıt dışıyla mücadele ve planlı ekonomi modeline işaret eden Özkunt, toplumun ihtiyaç duyduğu adil ve şeffaf yönetimi hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.