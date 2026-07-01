“Sevgül Uludağ’ın yeri doldurulamayacak”

Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Elcil, gazeteci-yazar Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Kıbrıs’ın önemli değerlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Elcil, Uludağ’ı “gazeteci, yazar, insan ve kadın hakları savunucusu” olmasının yanı sıra, “adamızın birleştirilmesi mücadelesinin öncülerinden” ve bir “barış meleği” olarak tanımladı.

Elcil, Sevgül Uludağ’ın savaşın acılarının yeniden yaşanmaması adına, savaşta kaybedilen insanların akıbetlerinin ortaya çıkarılması için büyük bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, geride kalan yakınlarının acılarını “çok tarafsız bir duruşla, gerçekçi bir şekilde” topluma aktardığını ifade etti. Elcil, “Bu yönüyle Uludağ’ın Yerinin doldurulamayacağı ortadadır” dedi.

Uludağ’ın, savaş mağdurlarının yaşadıklarını derin bir empatiyle ele aldığını belirten Elcil, onun yayınlarını yaparken kendisini acıları yaşayan insanların yerine koyduğunu ve bunu “onları incitmeden” gerçekleştirdiğini kaydetti. Elcil, bu yayınlar nedeniyle tehditler almasına rağmen Uludağ’ın mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “Kalemini satmayan, kararlı ve korkusuz bir barış savunucusu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kıbrıslıların birbirine düşürülmesiyle yaşanan toplumsal çatışmaların sosyal boyutlarını ortaya koyan yazıların önemine dikkat çeken Elcil, Uludağ’ın kaleme aldığı gerçekçi yazılarla topluma barışın değerini gösterdiğini vurguladı.

Elcil, toplumsal çatışmaları yaratan “bir avuç faşistin” dış güçler tarafından nasıl desteklendiğini ve bu kişilerin hâlâ toplum içinde yaşamaya devam ettiğini Sevgül Uludağ’ın “çok yalın bir dille” anlattığını belirterek, onun bu anlatımlarla toplumun geçmişten ders çıkarmasını istediğini ifade etti.

United Nations tarafından başlatılan her barış girişiminde Uludağ’ın en önde yer aldığını kaydeden Elcil, bu süreçlerin ileriye taşınmasında çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. Elcil, Uludağ’ın Kıbrıslıların ortak yaşamına ve iş birliğine de önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve kimliğe sahip çıkılması konusunda yazdıklarıyla gelecek nesillere yol gösterdiğini belirten Elcil, Sevgül Uludağ’ın adanın birleşmesini göremeden hayatını kaybetmesinin, mücadeleyi daha da yükseltme sorumluluğunu geride kalanlara hatırlattığını dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Uludağ’ın konuşmalarında sıkça kullandığı “hade be canım” sözlerine de değinen Elcil, bu ifadenin onun samimiyetini, içtenliğini ve sevecenliğini yansıttığını söyledi.

Elcil, “Sevgül Uludağ’ın sözleri kulaklarımızda çınlayarak ve onun yaptığı gibi iki toplumu kucaklayarak, barış mücadelesinin bayrağını ileriye taşıyacağız” diyerek açıklamasını, “Işıklarda uyu barış meleği” sözleriyle tamamladı.