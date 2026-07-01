Avdeso Academy, Robotex Cyprus 2026’da zirveye çıktı

Robotik ve STEM eğitimi alanında faaliyet gösteren Avdeso Academy, Robotex Cyprus 2026’da elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan öğrenciler, farklı kategorilerde gösterdikleri üstün performansla 1 şampiyonluk ve 4 farklı derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmada Lise Mini Sumo kategorisinde 1.’lik, Rally (Ortaokul) kategorisinde 2.’lik, Ortaokul Mini Sumo kategorisinde 3.’lük, LEGO Çizgi İzleyen kategorisinde 5.’lik ve Drone Operation kategorisinde 5.’lik elde eden Avdeso Academy, disiplinli çalışmasının karşılığını aldı.

Bu başarıların yanı sıra AVDESO ACADEMY, Robotex International Grand Final organizasyonuna katılmaya hak kazanarak Güney Kore’de düzenlenecek dünya finallerinde mücadele etme hakkı elde etti.

Elde edilen dereceler

* Robotex Mini Sumo (Lise) – 1.’lik

* Robotex Rally (Ortaokul) – 2.’lik

* Robotex Mini Sumo (Ortaokul) – 3.’lük

* Robotex LEGO Çizgi İzleyen(İlkokul) – 5.’lik

* Robotex Drone Operation(ortaokul) – 5.’lik

Yarışmada mücadele eden öğrenciler

-Lise Mini Sumo (Birincilik)

* Doruk Akkaya

* Hasan Kömürcügil

* Ahmer Ertaç

-Ortaokul Mini Sumo (İkincilik)

* Feyza Çoğun

* Halil İbrahim Kuyucaklı

-LEGO Çizgi İzleyen (Beşincilik)

* Doğu Ekenel

* Zehra Çoğun

* Ahmet Sayar

-Drone Operation (Beşincilik)

* Mustafa Arkoç

* Karan Kaide

* Musa Zorba

* Halil İbrahim Kuyucaklı

AVDESO ACADEMY Kurucusu Berk Akgüç, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün sadece derecelerimizle değil, öğrencilerimizin aylar boyunca gösterdiği emeği, azmi ve takım ruhunu kutluyoruz. Her yarışmacımız uzun süren hazırlık döneminde büyük bir özveriyle çalıştı. Elde edilen dereceler bizleri mutlu etti ancak en büyük kazanımımız; üreten, araştıran, problem çözen ve vazgeçmeyen gençler yetiştirmek oldu. Şimdi ise gözümüz Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Final’de.”

Robotex Cyprus boyunca öğrenciler; robot tasarımı, yazılım, mekanik sistemler, algoritma geliştirme ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini sergileyerek başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

AVDESO ACADEMY, ulusal ve uluslararası robotik organizasyonlarında öğrencilerini teknoloji üretmeye teşvik etmeye devam ederken, elde edilen bu başarıyla robotik eğitimindeki kalitesini bir kez daha kanıtladı. Robotex Cyprus 2026’da kazanılan derecelerle birlikte Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Final’e katılma hakkı elde eden ekip, şimdi dünya finallerinde başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.