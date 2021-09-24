‘Askeri bölge ihlali’nde 6 tutuklu, 2 kişi teminatla serbest

Akıncılar bölgesinde meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili tutuklanan zanlılar Ü.B, H.K, M.L, M.S, M.U, G.S.P, A.B.K ve C.N.B teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli ifade veren polis memuru Ali Aydoğanlı zanlıların ağır bir suç işlemek kastı ile gizli ittifak kurmaktan tutuklandığını belirtti. Polis, 18 Eylül’de Akıncılar’da meydana gelen ‘birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal, birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ağır bir suç işlemek kastı ile gizli ittifak kurma suçlarından tutuklu bulunan G.S.P’nin telefonunda yapılan incelemede bir aracın resminin bulunduğunu ve konu aracın kendilerini belirtilecek yerden alacağı hususunda internet üzerinden yazışmalar olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, 22 Eylül’de söz konusu araç ile sahibi zanlı A.B.K ve sürücü zanlı C.N.B’nin tespit edildiğini anlattı. Polis, C.N.B’nin gönüllü bir ifade vererek A.B.K ile ortak bu suçu işlediğini kabul ettiğini ve konu aracın emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasal statülerine göre bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen ifadeyi değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar Ü.B, H.K’nin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber 3’er kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç Ozankaya zanlılar M.L, M.S, M.U, G.S.P, A.B.K ve C.N.B’nin ise davalarında hazır olması maksadı ile yasal statüleri bulunmadığından 40 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.