“Aşk İçinde Mahpushane” ve “Bir İhtimal Kabare” oyunları seyirciyle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yeni yılda da seyircisini iki oyunla, iki ayrı sahnede selamlamaya devam ediyor.

Aliye Ummanel'in yazdığı ve yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyunu, 19 Ocak 2026’dan itibaren her Pazartesi saat 20:00’da seyirciye Bandabuliya Sahnesi’nde sunulacak.

“Bir İhtimal Kabare” oyunu Lefkoşa’nın 1958-1963 yılları arasına bir hayali yerleştiriyor. Bu dönemin tarihsel olaylarını fonuna alarak ‘bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı’ anlatıyor. Bir kabarede geçen olaylar ekseninde insanların etnik farklılıklarına rağmen değil etnik farklılıklarıyla beraber bir arada olabileceği bir dünyayı anlatıyor. Oyun, kabarede ve Lefkoşa’da bir arada kalmaya çabalayan karakterler ekseninde tarihi ihtimalleri yeniden hayal ediyor. Özetle, “Farklılıklar güzeldir, engel değildir beraber olmaya; ne vakit ki altı çizilir, farklılıklar o vakit önemlidir.” diyor.

Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği büyük şair Nazım Hikmet’in hayatını konu alan “Aşk İçinde Mahpushane” oyun ise 21 Ocak 2026’dan itibaren her Çarşamba saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde seyirciye sunulmaya devam edecek. Büyük usta Nazım Hikmet’in hayatını konu alan "Aşk İçinde Mahpushane" oyununda Nazım Hikmet'in kavgasını, aşklarını, kadınlarını, gençlik yıllarını, mahkûmiyetini, ve mahpushane yıllarını izleyici ile buluşturuyor. Oyun, aşkın, özgürlüğün, adaletin, umudun ve direnişin en güzel halini yansıtıyor.

İki oyunda bambaşka dünyaların kapılarını aralasa da, iki oyununda ortak noktaları var: Hayat denen büyük sahnede, insanın kendini bulma, yüzleşme, sorgulama ve hayatı yeniden kurma, insan kalmakta direnme ve özgürleşme çabasına katkı sağlamaktır.

Lefkoşa’nın kalbinde bir sahne var; Işığı hiç sönmeyen. Ve o sahnede şimdi iki oyun birden nefes oluyor şehre: “Aşk İçinde Mahpushane” ve “Bir İhtimal Kabare”.

Her iki oyunun biletleri www.gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir.