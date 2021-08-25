“Aşıların % 12'si kuzeye verildi: 170 bin 842 doz aşı”

Kıbrıs Cumhuriyeti, ülkeye ulaşan Covid-19 aşılarının yüzde 12’sini İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıslı Türklere verdiğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 1 milyon 447 bin 235 doz aşının 170 bin 842’sini 13 Ağustos itibarıyla kuzeyde yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun aşılanması için verilirken, aşıların yüzde 88’ine denk gelen 1 milyon 276 bin 393 tanesi ise adanın güneyinde kullanıldı.

Ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 12 Ağustos’taki kararı uyarınca 60 Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisi Devlet Fuar Alanı’ndaki aşı merkezinde Covid-19 aşılarının ilk dozunu, 31 Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisi ise ikinci dozunu oldu.