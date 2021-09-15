KTAMS’tan ‘asgari ücreti belirleyin’ çağrısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde “Ayşe Deyze ve Fatmaba dedi ki bu asgari ücretle Ali Dayı bile geçinemez!!!” pankartı açan sendika, yaptığı basın açıklaması ile Hükümete , asgari ücretin bir an önce belirlenmesi çağrısında bulundu.

KTMAS Başkanı Güven Bengihan, Cuma gününe dek asgari ücretin belirlenmemesi halinde diğer sendikalarla hafta başı grev ve eylem hazırlığına gireceklerini söyledi.

Yapılan basın açıklamasından sonra, sendika Bakanlık kapısına 'içi boş tencere' bıraktı.

Fotoğraflar Derya Ulubatlı