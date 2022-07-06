Asgari ücrette toplantı Bakanlar Kurulu’nu bekleyecek

Bugün toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri henüz toplantıya çağrılmadı, Çalışma Bakanı Taçoy YENİDÜZEN’e konuşarak, “Bakanlar Kurulu öncelik aldı. Arkadaşlarla görüşüyorum, saatini belirleyeceğiz. İnşallah bugün toplanmasını istiyorum” dedi.

Bugün toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin henüz toplantıya çağrılmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, saat 16.00’da Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağını ifade ederek, “Bakanlar Kurulu öncelik aldı. Arkadaşlarla görüşüyorum, saatini belirleyeceğiz. İnşallah bugün toplanmasını istiyorum, gecikmesini istemiyorum. Toplantıyla ilgili gelişmeleri ilerleyen saatlerde açıklayacağım ” dedi.

“Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”

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