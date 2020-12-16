"Asgari ücretlinin bekleyecek gücü kalmadı"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda eylem yaparak, asgari ücretin en hızlı şekilde enflasyon ve dövizdeki yükselişe göre belirlenmesi çağrısında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için çağrı yapan ve bu sabaha kadar süre tanıyan sendika yetkilileri, toplantı çağrısı gelmediği için bakanlığa giderek toplantı salonuna girdi ve eylem yaptı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümet ve iş veren tarafının empati yapmasını isteyerek, Hür-İş olarak asgari ücreti 4 bin 900 TL brüt olarak öngördüklerini kaydetti.

Serdaroğlu, yeni göreve gelen bakan ile yakın iş birliği içerisinde çalışmayı hedeflediklerini ifade ederek, asgari ücretlinin bu zor ekonomik şartlarda bekleyecek ne zamanının ne de gücünün kaldığını söyledi.

"Asgari ücretten fedakarlık beklenemez, en erken zamanda belirlenmesi için ısrarımız devam edecek" diyen Serdaroğlu, hükümet ve işveren kesiminin asgari ücret konusunda empati yapmasını istedi.

Serdaroğlu, zamlar yapılırken işçiliğin de hesaba katıldığını, ancak işçinin ücretini artırmamanın vicdani bir davranış olmadığını ifade ederek, böyle bir zamanda anlayış beklemenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Asgari ücretin hemen, zaman geçirilmeden belirlenmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, "Bu ekonomik şartlarda asgari ücretlinin bekleyecek zamanı, dayanacak gücü yok" diye konuştu.

“ikinci toplantıyı kendi kendimize yapıyoruz”

Bugün devlet ve işverenin masada olmadığını, sendika olarak ikinci toplantıyı kendi kendilerine yaptıklarını ifade eden Serdaroğlu, "Birbirimizi anlarsak süreç daha değerli bir şekilde yürür, zaman kaybetmeden bu masa oluşturulmalı. Herkes elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, yaptıkları araştırmalarda açlık sınırını gıda bazında 3 bin 810 TL net olarak belirlediklerini ifade ederek, "Asgari ücret şu an 3 bin 323 TL, o yüzden empati diyoruz" dedi.

Ilık: “Bakanlık ülke insanının evi… Bakan sendikayla görüşecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Danışmanı Çelebi Ilık da, toplantı odasına gelerek, Hür-İş ailesine teşekkür etti ve bakanlığın, ülke insanın evi olduğunu ifade etti.

Çelebi, bakanın sendika yetkilileri ile görüşeceğini ve sorunları tartışacağını ifade ederek, bugün burada yapılan eylemi, eylem olarak görmediklerini, sürece katkı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Ilık, bakanın sendika ile görüşeceğini ve gerekli görüşmesi halinde basına açıklama yapılabileceğini de kaydetti.

“En mağdur kesim asgari ücretli”

Hür-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı asgari ücret eylemini, Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşme ve bakanlık önünde basın açıklamasıyla tamamladı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını, haftalardır da asgari ücret masasının toplanamadığını ve gündemin altında bırakıldığını ifade ederek, asgari ücreti tekrar üste çıkarmak için geldiklerini söyledi.

Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemi noktaladıklarını ifade eden Serdaroğlu, hükümetin güvenoyu alması için bekleyeceklerini ve buna göre tavır belirleyeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, "Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Zor süreçten geçtiğimizin bilinci içindeyiz ama bu süreçte en mağdur kesim asgari ücretlidir bunu herkesin bilmesidir. Fedakarlık asgari ücretliden beklenmemelidir" diye konuştu.

“Vicdan ve emptati”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de basın açıklamasını okudu. Yeltekin, hükümet ve işverenden asgari ücret belirlenirken ailelerin de dikkate alınmasını istedi.

Yeltekin, fedakarlığın asgari ücretliden değil işverenden beklenmesi gerektiğini ifade ederek, asgari ücretin insani koşullarda yeniden belirlenmesi ve bu yapılırken de asgari vicdan ve empati yapılırsa en doğru asgari ücretin bulunabileceğini kaydetti.