“Asgari ücretli HP'nin üzerinde artış almalı; Ekim sonu itibariyle artış yüzde 40.38”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu, 2022 yılının ikinci asgari ücretinin, resmi hayat pahalılığından (HP) yüzde 15.50 daha az arttığını anımsatarak, asgari ücretin belirlendiği Temmuz ayından Ekim ayına kadar HP’nin yüzde 24.88 arttığını, eksik ödenen HP ile artan HP toplandığında ortaya yüzde 40.38’lik artışın çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Devletin çalışanları, emeklisi, sosyal sigorta emeklisi resmi hayat pahalılığını maaşlarına alırken neden Asgari ücretli daha az artış alsın?” sorusu sorularak, asgari ücretlinin resmi hayat pahalılığı üzerinde bir artış alması gerektiğini vurguladı.

HÜR-İŞ’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“HÜR-İŞ Federasyonu olarak Temmuz-Ekim 2022 ayları resmi hayat pahalılığı %24,88 olmasına rağmen Temmuz 2022’de 2022 yılının 2. Asgari Ücreti belirlenirken devlet-işveren temsilcileri oyları ile gerçekleşen 2. Asgari ücret %15.50 eksik hayat pahalılığı uygulanarak asgari ücretli mağdur edilmiştir.

Ekim 2022 ay sonu ile (%15,50+%24,88=%40,38) asgari ücretli için gerçek hayat pahalılığı oranı Temmuz-Ekim 2022 aylarında %40.38’dir.

Devletin çalışanları, emeklisi, sosyal sigorta emeklisi resmi hayat pahalılığını maaşlarına alırken neden Asgari ücretli daha az artış alsın? Sosyal devlet içerisinde dar ve sabit ücretli olan asgari ücretliler gerçekleşen hayat pahalılığı üzerinde artış alması da gerekmektedir.

Hür-İş Federasyonu olarak ülkemizde bulunan başta sendikalar ve tüm sivil toplum örgütleri asgari ücretle çalışan insanlarımızın resmi hayat pahalılığı üzerinde bir artış almasını talep etmelidirler. Çünkü asgari ücretliler dar ve sabit ücretlidirler.”