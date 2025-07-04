“Asgari ücretli açlığa terk edildi,  Cumhurbaşkanı'nın maaşı 411 bin 320 TL”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik kriz, denetimsizlik, güvensizlik ortamı ve adaletsizliklere sert tepki gösterdi. Bengihan, özellikle asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasına dikkat çekerek, komitenin dahi toplanmamasını hükümetin halktan koptuğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Bengihan, haziran ayı itibarıyla hayat pahalılığı oranının yüzde 17.79 olarak açıklandığını ve bu oranın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey devlet yetkililerinin maaşlarına yansıtıldığını anımsatarak, “Ancak asgari ücretliye sıra gelince sessizlik hâkim. Çünkü onların keyfi yerinde, asgari ücretli ne hâlde umurlarında değil” dedi.

“Cumhurbaşkanı'nın maaşı 411 bin 320 TL”

Hayat pahalılığı farkı eklendikten sonra, Cumhurbaşkanının maaşının 411 bin 320 TL, Başbakan ve Meclis Başkanının maaşlarının ise 391 bin 577 TL olduğunu kaydeden Bengihan, bakanların 378 bin, milletvekillerinin ise 368 bin TL maaş aldığını söyledi. Üstelik bu maaşlara ek olarak verilen tahsisatların vergiye tabi olmadığını hatırlattı.

Asgari ücret maaşına dikkat çeken Bengihan, Cumhurbaşkanının yalnızca aldığı tahsisat 69 bin TL’den fazladır, yani neredeyse bir asgari ücretlinin maaşını geçiyor” ifadelerini kullandı, bu durumu “adaletsizlik” olarak nitelendirdi.

"Geçici işçilere müdürlük verilmesini savunmak akıl tutulmasıdır"

Bazı sendikaların geçici işçilere müdürlük ve müsteşarlık verilmesini savunduğunu da eleştiren Bengihan, “Binlerce kadrolu memur varken, geçici işçilere siyasi istihdam üzerinden makam verilmesini kabul etmiyoruz” dedi. Müdür maaşlarının 243 bin TL, müsteşar maaşlarının ise 290 bin TL olduğunu aktaran Bengihan, bu görevlerin liyakat esasına göre verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Toplumda güven duygusu kayboldu”

Güvenlik sorunlarına da değinen Bengihan, toplumda yaygın olarak “Kendimizi güvende hissetmiyoruz” algısının hâkim olduğunu belirtti. “Silahların, mafyanın, hukuksuzluğun kol gezdiği bir ortamdayız. Eğitim ve sağlık çökmüş durumda. Ülke sistemsizliğe teslim oldu, sorumlusu yürütme ve başıdır” dedi.

“Etiket tüzüğü geçti ama sistemi yok”

Olgun Amcaoğlu’na etiket tüzüğü için teşekkür eden Bengihan, ancak sistemin verimsizliğinden dolayı uygulamanın etkisiz kaldığını ifade etti: “Sistemsizlik artık sistem hâline geldi. Denetim yok, caydırıcı ceza yok. Hükümet sermayeyi koruyor, halkı değil.”

Kamuda emekli olan kişilerin çalışmaya devam ettiğini örneklerle anlatan Bengihan, “Hizmet aşkıyla işe geliyorlar denildi, ama 2 yıl sonra yeniden sözleşme yapılıyor. Bu uygulamalarla emeklilik yaşını 65’e çıkaracak zemini hazırlıyorsunuz. Sendika olarak buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Geçici işçi istihdamlarını açıklayacağız”

Kamuda yapılan geçici işçi istihdamlara da işaret eden Bengihan, “Sınavla başarılı olanların yerine kadro artışı yapmıyorsunuz ama geçici işçi alıyorsunuz. Eğer bu uygulamaya devam edilirse, 2025 başından bu yana yapılan tüm geçici işçi istihdamlarını isim ve daireleriyle birlikte açıklayacağız” diyerek uyarıda bulundu.

“Memleketi kabak doğrama anlayışıyla yönetiyorlar”

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın toplu taşımaya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Bengihan, “Korsan taksiler, otobüsler cirit atıyor. Bu sistemsizlik içinde hangi toplu taşımadan söz ediyorsunuz? Kabak doğramakla bu işler olmaz” şeklinde konuştu.