Asgari ücret seçime takıldı: “Yeni asgari ücret  Şubat-Mart’a kalır”

23 Ocak’taki seçim yasaklarının başlaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp, toplanamayacağına yönelik işçi ve işverenler sendikasını ikiye böldü.

İşçi sendikaları seçim yasaklarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına engel olmadığını ifade etse de işveren kanadı bu görüşün tam tersini savunarak, “Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı” dedi.

Hükümet kanadını temsilen, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı ise YENİDÜZEN’e şu anda asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Bu yılın son asgari ücretinin belirlenmesi, seçim sürecine takıldı.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki erimesi sürse de, siyasetteki seçim sancısı binlerce asgari ücretliyi ‘bekletmeye’ aldı.

23 Ocak’taki seçim nedeniyle yasakların başlaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp, toplanamayacağına yönelik işçi ve işverenler sendikasını ikiye böldü.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için 2022 yılının Şubat-Mart ayına kalabileceği ihtimali de dillendirildi.

İşçi sendikaları seçim yasaklarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına engel

olmadığını ifade etse de işveren kanadı bu görüşün tam tersini savunarak, “Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı” dedi.

Hükümet kanadını temsilen, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı ise YENİDÜZEN’e şu anda asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Yaylalı, toplantının seçim yasaklarına takılacağına dair bir düşüncesi olmadığını da ifade etti.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin seçim yasaklarına takılmaması için çalışma grupları oluşturularak, yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde öneride bulunduklarını ancak bu önerinin kabul görmediğini söyledi.

Bu düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle asgari ücretin belirlenmesinin Şubat hatta Mart ayına sarkacağını dile getiren Serdaroğlu, yeni kurulacak hükümetin ilk icraatının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu oluşturmak olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, seçim yasaklarının asgari ücretin belirlenmesine engel olmadığını ifade etti, “Enflasyon, halkı fakirleştiriyor. Seçim var diye vatandaşları açlığa mı terk edeceğiz? Bu kabul edilemez bir mazerettir” dedi.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, seçim yasakları devam etmesi nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamayacağını savundu, bu konunun yasal düzenleme gerektirdiğini kaydetti.

Arhun, seçim sürecinin yaşandığı bir dönemde yeni asgari ücretin Ocak’ta belirlenmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, yeni asgari ücretin tespitinin Mart ayına kalacağını ifade etti.

Bu konudaki belirsizlik sürerken, Eylül’den itibaren geçerli olan, net 4 bin 324 TL asgari ücret dünkü kura göre 275,41 Euro’ya denk gelmesi de acı tabloyu ortaya çıkarıyor.

Bu rakam döviz ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eziliyor, emekçinin cebine giren para deyim yerindeyse tuzla buz oluyor.

SENDİKALAR NE DEDİ?

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Yeni kurulacak hükümetin ilk icraatı komisyonu oluşturmak”

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin seçim yasaklarına takılmaması için çalışma grupları oluşturularak, yasal düzenleme yapılması gerektiği yönünde öneride bulunduklarını ancak bu önerinin kabul görmediğini söyledi.

Serdaroğlu, söz konusu önerilerin hayata geçmesi halinde Aralık’ta hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansımasının önünün de açılabileceğini belirtti.

Şu anda bu düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle asgari ücretin belirlenmesinin Şubat hatta Mart ayına sarkacağını dile getiren Serdaroğlu, yeni kurulacak hükümetin ilk icraatının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu oluşturmak olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “Asgari ücretli oluşan zamların altında eziliyor” diye konuştu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Seçim var diye vatandaşları açlığa mı terk edeceğiz?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Eylül ayında yeni asgari ücretin hayat pahalılığı oranının eklenerek, Ocak’ta belirleneceğine dair mutabakata varıldığını ancak bu kararın hayata geçmediğini kaydetti.

Seçim yasaklarının asgari ücretin belirlenmesine engel olmadığını ifade eden Bengihan, “Enflasyon, halkı fakirleştiriyor. Seçim var diye vatandaşları açlığa mı terk edeceğiz? Bu kabul edilemez bir mazerettir” dedi.

Bengihan, asgari ücretin 232 Sterlin’e gerilediğini, bu rakamın Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde verilen asgari ücrete denk geldiğini ifade etti.

“Bir zamanlar Türkmenistan, Romanya’dan ekonomik nedenle göçler yaşanıyordu. Şu anda Kıbrıs’ta da benzer göçler yaşanacak” diye konuşan Bengihan, “Yalnızca gençler değil, evli insanlar, orta yaştakiler de ülkeden göç etmenin yollarını arıyor” dedi.

Bengihan, birçok esnafın, güneyde işçi olarak çalışmayı düşündüğünü kaydederek,

“Bankalara döviz borcu olanlar hapis yatmamak için ülkeden kaçmayı düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

“Memlekette markette ürünlere iki adet sınırı getirildi. Birçok ürün tükendi. Benzin kalmadı. İnsanımız 1974 öncesi kıtlık dönemine doğru gidiyor” diyen Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi.

Bengihan, asgari ücretin vergi alınmayacak şeklinde düzenlenmesi gerektiğine de işaret ederek, bekar kişilerden 39.15 TL, evli kişilerden ise 11.15 TL vergi alındığını, bunun tarihte bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

İŞVERENLER NE DÜŞÜNÜYOR?

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

“Yeni asgari ücretin tespiti Mart’a kalır”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, seçim yasakları devam etmesi nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanamayacağını savundu, bu konunun yasal düzenleme gerektirdiğini kaydetti.

Arhun, seçim sürecinin yaşandığı bir dönemde yeni asgari ücretin Ocak’ta belirlenmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, yeni asgari ücretin tespitinin Mart ayına kalacağını ifade etti.

Döviz kurunun artmasından dolayı hem çalışanların hem de işverenlerin sıkıntı yaşadığını söyleyen Arhun, “ Asgari ücret artırılırken, işverenler de bir şekilde desteklenmelidir. Devlete olan yükümlülük ertelenerek, döviz kuru dikkate alınarak, uygulamalar hayata geçmelidir” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI NE YAPACAK?

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı:

“Seçim yasaklarına takılır düşüncem yok ancak toplantı gündemi de yok”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, şu anda asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Yaylalı, seçim yasaklarına takılacağına dair bir düşüncesi olmadığını ifade etti.

Taraflarla görüşmelerin sürdüğünü de belirten Yaylalı, hükümetin konuyu değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.