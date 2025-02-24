Asgari ücret davası 3 Mart'a ertelendi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş), yasalara aykırı şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle asgari ücret artışına karşı açtığı dava, gelecek hafta pazartesi görüşülmeye devam edilecek.

TAK muhabirinin Avukat Şefik Aşçıoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, dava 3 Mart Pazartesi günü görüşülecek.

Aşçıoğulları, bir sonraki duruşmada davanın seyrinin daha belirgin hale geleceğini dile getirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasa dışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” demişti.