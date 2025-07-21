"Asgari ücret belirlenmeden piyasa zamlandı, önemli olan bunun önüne geçmek"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini yüzde 17.79 oranındaki artışla; aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak belirledi.

Karar, işçi ve devlet kanadının oylarıyla, oy çokluğuyla alındı. Kararın ardından açıklama yapan masanın işçi temsilcisi, HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni ücretin hayat pahalılığı oranında belirlendiğini anımsatarak, "Bu miktar elbetteki yeterli değildir. Ama HÜR-İŞ olarak alabileceğimizi en iyisini aldık. Bu masya koyduğumuz rakam değildi. 6 bin 721 TL'lik bir artış söz konusuydu. 800 TL daha fazla almak için bunu fena edemezdik. Bu yüzden rakamda esnedik. Sonunda taban fiyatımız olan hayat pahalılığında mutabakata vardık. Mücadele devam edecek" dedi. "Önemli olan, hayatı ucuzlatmak" vurgusunu yapan Serdaroğlu, "Görüyoruz ki piyasada, hayat pahalılığı oranında artışlar, daha asgari ücret belirlenmeden başladı. Bunu yapanlardan biri de hükümet oldu" ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, "Örneğin, hayat pahalılığı belirlenir belirlenmez akaryakıta zam geldi. Umarım asgari ücreti belirler belirlermez elektrik fiyatları da artmaz" şeklinde konuştu.