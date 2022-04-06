Aşam: Belediye emekçileriyle direniyoruz
Aşam, “Ben yaptım oldu kafasıyla dayatılan, yalnızca sayı üstünden düşünülen birleştirmelere karşı belediye emekçileri ile birlikte direniyoruz” dedi.
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Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, belediye emekçileriyle birlikte Meclis önündeki direnişlerinin sürdüğünü söyledi, “Ben yaptım oldu kafasıyla dayatılan, yalnızca sayı üstünden düşünülen birleştirmelere karşı belediye emekçileri ile birlikte direniyoruz” dedi.
Aşam’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Belediyelerde reform adı altında, ben yaptım oldu kafasıyla dayatılan, akıldan uzak zihniyete, yalnızca sayı üstünden düşünülen birleştirmelere, belediye kapatmalarına karşı belediye emekçileri ile birlikte direnmeye devam ediyoruz.
Belediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdü
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Etiketler : belediye, dev-iş, yerel yönetim, koral aşam, reform