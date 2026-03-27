ARUCAD, Peyzaj Mimarları Odası ve İç Mimarlar Odası ile iş birliği protokolü imzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bünyesinde faaliyet gösteren Peyzaj Mimarları Odası ve İç Mimarlar Odası ile akademik ve mesleki iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzaladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile KTMMOB İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut ve KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu imza koydu.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, kentsel tasarım, mimarlık, sanat ve ilgili disiplinlerde ortak eğitim, araştırma ve uygulama programları geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol aynı zamanda öğrenci, akademik kadro ve meslek mensupları arasında bilgi paylaşımını artırarak, sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Vehbi: “Eğitimin gerçek karşılığını sahada görüyoruz”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, üniversitenin yürüttüğü akademik süreçlere değinerek, meslek odalarının katkısının önemine vurgu yaptı.

Vehbi, “Akademik kalite ve akreditasyon süreçleri bizim için önemli olmakla birlikte, eğitimin gerçek karşılığını sahada görüyoruz. Bu nedenle mesleğin içinde aktif olarak yer alan sizlerin görüşleri ve yönlendirmeleri, eğitim programlarımızın gelişiminde belirleyici bir rol oynuyor” dedi.

Eroğlu: “İş birliği meslek açısından büyük önem taşıyor”

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu ise, iş birliğinin meslek açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, kendilerinin sürece dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmzalanan protokol kapsamında taraflar; sergi, bienal, atölye, panel ve forumlar düzenlenmesi, ortak seminer ve çalıştayların gerçekleştirilmesi, meslek içi eğitim ve sertifika programlarının organize edilmesi gibi birçok alanda birlikte çalışmalar yürütecek. Ayrıca ARUCAD öğrencilerinin meslek odaları bünyesinde staj, saha çalışması ve mesleki gözlem süreçlerine katılımı da desteklenecek.