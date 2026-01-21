Eczacı Dicle Tekiner, grip sezonunun başlamasıyla birlikte influenza vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti, ilaç tedarikinde uzun süredir devam eden sıkıntıların bu dönemde daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Tekiner, influenza tedavisinde kullanılan ilaçların piyasada tükenme noktasına geldiğini belirterek, “Her zamanki gibi ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle grip tedavisinde kullanılan ilaçlar yoka düşmek üzere. Buhar ilaçları ise tamamen bitti, elimizdeki son stokları hastalarımıza veriyoruz” dedi.

Tedarik zincirindeki sorunların uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Tekiner, bulunabilen sınırlı sayıdaki ilacın son kullanma tarihlerinin yaklaşmış olmasının da bu durumu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. “Artık hepimiz raflarımızın dibini sıyırıyoruz” diyen Tekiner, mevsimsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmının depolarda tükendiğini, eczanelerde ise çok kısıtlı stok kaldığını kaydetti.

Grip aşılamasında da benzer sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tekiner, aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle aşılama sürecinin yeterince etkili yürütülemediğini belirtti. Bu durumun önümüzdeki aylarda tabloyu daha da ağırlaştırabileceğini ifade eden Tekiner, “Ocak ve Şubat aylarında kemerlerinizi bağlayın ve sıkı tutunun” uyarısında bulundu.

Diğer ilaçlara ilişkin sorulara da değinen Tekiner, “Onlar da tabii ki hâlâ yok” diyerek ilaç yokluğunun yalnızca grip ilaçlarıyla sınırlı olmadığını sözlerine ekledi.