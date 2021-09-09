‘Armonia Mundi‘ sergisi açıldı

Murat OBENLER

Yurtiçi ve yurtdışında açtığı kişisel ve ortak sergiler yanında,şiirler,sanatsal yayınlar ve video çalışmaları ile de bilinen ressam,şair, tasarımcı,fotoğrafçı,sinemacı ve sanat eleştirmeni Ümit İnatçı’nın son iki yılda yaptığı çalışmalardan oluşan ‘Armonia Mundi‘ adlı sergisi 7 Eylül’de Lefkoşa Atatürk Merkezi’nde açıldı. Yoğun bir sanatçı ve sanatsever kitlesinin katıldığı açılış öncesinde sanatçı Ümit İnatçı ve projeye müzikleriyle katkı sunan müzisyen Okan Ersan birer konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında santseverler 5’erli gruplar halinde ve maskeli olarak sergi salonuna alındı.

Ümit İnatçı pandemi döneminde sanatın birçok alanında çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek 1 Eylül 2020’de de Ümit İnatçı Sanat Merkezi’ni kurarak tüm etkinlik ve çalışmaları bu kurum üzerinden insanarla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Kendisinin yanısıra diğer sanatçılara da katkı koyacak olan bu ticari olmayan hayır kurumunun Mağusaya ve ülke sanatına katkılar koyacağına inandığını söyleyen İnatçı merkezin kapısının tüm sanatçılara açık olduğunu da dile getirdi. Kültürel antropoloji alanında çalışmalar yaptığını ve bu sergide 1980’li yıllardan beri resimlerindeki sinestetik düzlemdeki müzikaliteyi Okan Ersan ile birlikte işitsel boyut vererek izleyicilere sunmayı amaçladıklarını kaydeden İnatçı, Okan Ersan’a önemli katkılarından dolayı teşekkür etti.

Okan Ersan da herkese sergiye katıldıkları için ve Ümit İnatçı’ya da bu önemli projesinde kendisine de birlikte çalışma imkanı verdiği için teşekkür etti. Tüm sürecin kendisi için çok heyecan verici bir yolculuk olduğunu,Ümit İnatçı’nın iş skalasını,kuantum fiziği ve Makrokozmoz, mikrokozmos üzerine çalışmalarını,evrenle ilgili düşünce yaklaşımından yol çıkarak yarattığı eserlere müzik yaptığını belirten Ersan burada kendisinin ışıktan yola çıktığını ve titreşim,renklerin yarattığı frekans olarak bir klasik bilinen müzik sistemi dışında bir müzikal yapı ile eserleri birleştirdiğini de sözlerine ekledi.

46 eserlik sergi 18 Eylül’e kadar açık kalacak

Kırk altı eserden oluşan sergi, Okan Ersan’ın kurguladığı deneysel müzik eşliğinde izlenirken eserlerin görüntüleri de video olarak, sergide yer alacak büyük ekrandan izlenebilecek. Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından Lefkoşa AKM’de açılan sergi, 18 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikte Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından her iki sanatçının eserleri (kitap ve CD) de satışa sunuldu.









