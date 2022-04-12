Arkadaşının bilgisayarını çalıp satan zanlı hükümsüz cezaevinde…

Hamitköy’de misafir olarak gittiği evden dizüstü bilgisayar çalan zanlı A.K.R yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlının "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 30 Mart 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde İ.A tarafından mutfak masası üzerinde bırakılan HP marka dizüstü bilgisayarın konu adrese misafir olarak gelen zanlı A.K.R tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satıldığını söyledi. Polis, zanlı 1 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldığını ve hakkında 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi. Polis, bu süreçte zanlının sirkat ederek sattığı diz üstü bilgisayar ile ilgili Laptop Hastanesi isimli işletmede yapılan soruşturmada bilgisayarın konu işletmede tespit edilip emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının KKTC'de yasal statüsünün olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.