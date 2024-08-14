"Arızalara neyin sebep olduğunu kamuoyuna açıklasın"

YENİDÜZEN

YENİDÜZEN’e konuşan Tuğcu, Paşa’ya bir dizi soru yönelterek, “esas yanıtın, bu sorularda saklı olduğuna” işaret etti.

Tuğcu ayrıca, KIB-TEK Yönetim Kurulu Paşa’nın, kesintilerle ilgili “halka bir özür borcumuz var” ifadelerine ilişkin de “halka dalga mı geçiyor? Çıkıp hemen özür dilesin” ifadelerini kullandı.

Paşa’nın, “kesintiler arızadan kaynaklı” dediğine işaret eden Tuğcu “Bu arızaların ne olduğunu ve arızalara neyin sebep olduğunu kamuoyuna açıklamasını istiyoruz” dedi.

Tığcu, EL-SEN olarak arızalara neden olduğunu iddia ettikleri yakıta işaret ederek, “Yakıtı getiren gemiden numune alınırken, KIB-TEK görevlisi neden orada değildi? Bunun da yanıtını vermeliler” şeklinde konuştu.

Tuğcu ayrıca, “EL-SEN talep etmesine rağmen, 26 Temmuz’da aktarılan yakıttan numune alınmasını neden engelliyorsunuz?” diye sordu.

Ne olmuştu?

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali'nde son 13 günde toplam maliyeti 2 milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldiğini açıklamıştı.

26 Temmuz günü gerçekleşen 12 bin ton fueloil yakıtın depolara aktarılması ile başladığı iddia edilen arızalar serisinin, düşük kaliteli kötü yakıttan kaynakladığı öne sürülmüştü.

Sendika, “kötü” olarak nitelediği yakıt gelmeden önceki 7 ayda, benzer arızaların sadece 2 kez yaşandığını aktarmıştı.

Tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuardan tahlil yapılması yönünde talepte bulunan sendika, EL-SEN veya EL-SEN’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesini talep etmişti.

YENİDÜZEN, KIB-TEK yönetimi ile Enerji Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt Birimi’nden, TPIC isimli şirket tarafından getirtilen yakıtın mevcut tahlil sonuçlarını talep etti, “ret” yanıtı almıştı.