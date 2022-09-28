Arıklı’dan Denktaş’a: “Onlarla aynı kareye girme... Merhumun kemiklerini sızlatırsın”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan külliye karşıtı eylemlere ilişkin eleştirilerine sert çıkan Serdar Denktaş’a yanıt geldi.

Serdar Denktaş’ın ‘paylaşımını tam okumadan’ yorum yaptığı düşüncesini belirten Arıklı, “Senin Türkiye sevgini biliyorum Sevgili Denktaş. O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten” diye Denktaş’a seslendi.

“Annan Planı döneminden beri dışarıdan beslenen Sivil Toplum Örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin” ifadelerini de kullanan Arıklı Denktaş’a, ‘onlarla aynı kareye girme, babasının kemiklerini sızlatırsın’ çağrısı da yaptı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Sevgili Denktaş da sanırım yazımı tam okumadan yorum yapanlar kervanına katılmış. “Külliyeyi ben de gereksiz buluyorum. Ben de mi kökü dışarıda olanım?” diye soruyor.

Esrağfurullah da ne olur, başlığa bakarak yorum yapanlardan olmayın. Ben iyi niyetle “Şimdi sırası mı?” diyenleri istisna tuttuğunu söylemiştim.

Senin Türkiye sevgini biliyorum Sevgili Denktaş. O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten.

Annan Planı döneminden beri dışarıdan beslenen Sivil Toplum Örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin. Hatta 2016 yılında bu Dışarıdan Beslemelerin adını teker teker sen açıklamıştın. Öyleyse Denktaş soy ismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…”

Denktaş’tan Arıklı’ya: Ne dersin? Ben de ‘kökü dışarıda beslemeler’den biri miyim?