Denktaş’tan Arıklı’ya: Ne dersin? Ben de ‘kökü dışarıda beslemeler’den biri miyim?

DP Eski Başkanı, eski bakan Serdar Denktaş, külliye eylemine çıkışan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi, “Erhan Arıklı kardeşim, açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün” dedi.

“Haberim olsa dünkü eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de ‘kökü dışarda beslemeler’den biri miyim?” diyen Serdar Denktaş sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Erhan Arıklı kardeşim , açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün. Külliye yapımını gereksiz bulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir imaja sahip olmasının yolunun gösterişli devlet binalarından değil, sorunları çözülmüş, sosyal adaleti sağlanmış refah seviyesi yüksek bir halk ile mümkün olacağını savunanlardanım. Haberim olsa dünkü eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de "kökü dışarıda beslemeler" den biri miyim?

#gördük

Arıklı’dan ‘Külliye’ye karşı çıkan yurttaşlara: “Kökü dışarıda, besleme bir grup”