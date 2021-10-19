Arıklı: “Kritik ve stresli bir süreç bizi bekliyor, artık erken seçim tarihini Cumhurbaşkanı belirlemeli”

Danışma Kurulu sonrasında YENİDÜZEN’e konuşan hükümetin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Maalesef yine uzlaşı çıkmadı” dedi.

Arıklı, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Dört, beş tane yasa önerisi geldi, muhalefet de kendi açısından haklı olarak bunları görüşmek için erken seçim tarihi belirlenmesi gerektiğini ifade etti. UBP ise kurultay sürecinde olduğu için seçim tarihinin şimdi belirlenmesini istemiyor. Bunlar dışında diğer partilerin herhangi bir problemi yok. Uzlaşı yapılmadı, kritik ve stresli bir süreç bizi bekliyor. Meclis’ten bir seçim tarihi çıkmayacaksa, bu konuda uzlaşı olmazsa top Cumhurbaşkanı’na geçiyor. Bence seçim tarihini Cumhurbaşkanı belirleyecek. Anayasa bu hakkı ona veriyor. Seçim artık kaçınılmaz. Bence Cumhurbaşkanı bu Meclis’ten hükümet çıkmayacağını anlayacak. Cumhurbaşkanı, UBP kurultayını beklemeden Erken seçimle ilgili çalışmaları bir an önce başlatmalı, tarafsız bir tavır ortaya koymalı.”

Siyasi kriz / Danışma Kurulu'nda uzlaşı yok: "Hükümet seçim tarihi önermedi"