Arıklı: Kıb-Tek’te soruşturma maksatlı görevden almalar var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) haklarında soruşturma açılan en az 3 üst düzey kişinin görevinden alındığını açıkladı.

Arıklı, bu kişilerin ismini vermedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de 14. Saat programında, gazeteci Pembe Paşaoğluları’nın sorularına yanıt verdi.

“Çok üzülerek söylüyorum yıllardan sonra ilk defa Mali Polis Kıb-Tek’e giriyor” diyen Arıklı, bazı vurguncuların basının içine de sızdığını iddia etti.

“Kıb-Tek’i şuanda bedava birisine versek, yüzüne dönüp bakmaz bile”

Arıklı’nın şu sözleri ise dikkat çekti:

“Kıb-Tek’i şuanda bedava birisine versek, yüzüne dönüp bakmaz bile. Bu yapısı ile Kıb-Tek’i bizim özelleştirmemiz mümkün değil, gerek de yok. Kıb-Tek ana aktörlerden birisi olarak devam edecek.

“Borç var, elektrikler kesilecek”

“Kıb-Tek’te şuan gereken tedbirleri almazsak 3 ay sonra şarterleri indirecek. Bugün Kıb-Tek’in takriben 180 Milyon TL ödemesi gereken acil borcu var. Ve kasasında 20-22 Milyon TL parası var. Bankalarda bütün overdraflarını dahi sıfırlamış.

Şuanda borçları tahsis etmek için bugünden itibaren elektrikleri kesmeye başladılar. Devletin kurumlarının dahi elektriklerini kesecekler.

Çünkü devletten 120 Milyon TL alacakları var. Devletten bunu tahsis edemediği için Kıb-Tek gidiyor bankadan yüksek faizle borçlanıyor. O faizi de dönüyor maliyet olarak elektriğin üzerine vatandaştan alıyor. Onun için herkesten acil bir şekilde tahsilat yapmalıdır. Onun için hiç kimse kusura bakmasın elektrikleri kesecekse de kesecek. Başta büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının elektriğini kesecekler”…