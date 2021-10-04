Arıklı: Hükümetin düşmesi için 2 yol var

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’in hala toplanamaması değerlendirdi, “Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru” dedi.

Arıklı, Meclis açılamamasının hükümetin değil, muhalefetin de sorunu olduğunu ifade ederek, “YDP olarak biz nasıl geçmişte sorumlu muhalefet olarak 4’lü koalisyonun nisap sorununa yardımcı olmuşsak aynı sorumluluğu muhalefetten bekleriz” şeklinde konuştu.

Muhalefetin hükümete Meclis’te nisap sağlanması için gereken 26 vekile ulaşamadığı gerekçesiyle istifa çağrısı yaptığını söyleyerek, “Bizde muhalefet "26’nız yok istifa edin" diyor. Ama kendisi de 26’yı bulup gensoru ile Hükümeti düşüremiyor...” şeklinde konuştu.

Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Azınlık Hükümetleri de demokrasinin içinde var olan bir olgudur.

Demokratik ülkelerde sıklıkla görülen bir hükümet modelidir. Bu Hükümet güvenoyu almış ama Mecliste çoğunluğu olmayan Hükümettir.

Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru.

Bizde muhalefet "26’nız yok istifa edin" diyor. Ama kendisi de 26 yı bulup gensoru ile Hükümeti düşüremiyor...

Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur. YDP olarak biz nasıl geçmişte sorumlu muhalefet olarak 4’lü koalisyonun nisap sorununa yardımcı olmuşsak aynı sorumluluğu muhalefetten bekleriz.

Öte yandan, Hükümeti Anayasayı çiğnemekle suçlayan CTP, Anayasanın amir hükmüne rağmen, bugün Meclis Başkan Yardımcısına Meclisi açtırmayarak Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?

Meclis hala toplanamadı