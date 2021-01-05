Arıklı: "Emlak vergilerine yüzde 30 zam yapıldı"

YENİDÜZEN

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, yasa gücünde kararname yayımlayarak, yıllık olarak ödenen emlak vergilerini artırdı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, belediyelere ‘nefes’ aldırmak amacıyla metrekare başına 2 TL olarak uygulanan emlak vergisinin 3 TL’ye çıkarıldığını, yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e kısa bilgi veren Arıklı, bu alanda 10 yıldır herhangi bir düzeleme yapılmadığını da söyledi.

Arıklı, yerel gelirlerde beklenen artış olmaması nedeniyle belediyelere yeterli katkının yapılamadığını, kararın bu nedenle alındığını sözlerine ekledi.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Ekonomiyi rahatlatmak adına dendi ama vergiler arttı”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, kararın ‘ekonomiyi rahatlatmak’ adına alındığının ifade edildiğini ancak vergilerin artırıldığını dile getirdi.

Sungur, ekonomiyi rahatlatmanın vergilerin düşürülerek yapıldığını vurguladı.

Alınan kararın ardından ilgili bakanla görüştüklerini ifade eden Sungur, kendilerine ileriki süreçte piyasayı rahatlatıcı yeni tedbirler alabileceklerine dair bilgi verildiğini kaydetti.

Karar neydi?

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Taşınmaz Mal Vergisi Vergi Miktarları ve Vergi Oranları hakkında yasa gücünde kararname yayınladı. Kararnamenin, Anayasanın 112'nci maddesine dayandırıldı. Kararnamenin amacının; ‘ Taşınmaz Mal Vergisi Yasası altında düzenlenen Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları Ve Vergi Oranları düzenlenmesine olanak vermek suretiyle tehdit altına alan covid-19 kaynaklı toplum sağlığını koruma adına alınacak önlemlerin ülke ekonomisinde oluşturması beklenen etkilerinin azaltılması’ olarak belirtildi.