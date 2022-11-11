Arda’nın adı yaşatılacak…

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve organlarıyla başka hayatlara can olan Arda Okur’un adı Boğaziçi köyünde yaşatılacak.

Arda Okur Çocuk Oyun Parkı’nın açılışı bugün yapıldı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeniden düzenlenen parkın girişindeki tabelada Arda Okur’un özgeçmişine yer verilerek, “Bağışlanan Organ, Filizlenen Candır” sözüyle organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Açılış törenine başta Arda Okur’un anne, babası, ağabeyi ve kız kardeşi olmak üzere Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İskele Belediyesi Meclis üyeleri, bazı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Arda’nın anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalar yapıldı.