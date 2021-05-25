UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ekonomide ciddi bir daralma olduğuna dikkati çekerek “Arasta’ya gitmekten çekiniyorum, insanlara ne diyeceğiz?” dedi.

Lefkoşa'daki esnafın çok az satış yaptığını, günü siftah yapmadan kapadığını kaydeden Sucuoğlu piyasada ciddi tıkanıklık olduğunu belirtti.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Faiz Sucuoğlu kapıların açılması gerektiğini ifade etti.

Pandeminin başladığı dönemde sağlığın iyi yönetildiğini ancak ekonominin ciddi yaralar aldığını iddia eden Sucuoğlu ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi. Sucuoğlu, UBP'nin kurultayında yeniden aday olduğunu tekrarladı.