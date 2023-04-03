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Aradip’te büyük bir güneş enerjisi parkı kuruluyor

Aradip’te büyük bir güneş enerjisi parkı kuruluyor

Larnaka’ya bağlı Aradip Belediyesi'nin 2,96 mevgavat gücünde elektrik üretecek büyük bir güneş parkı kurmak üzere ihaleye çıktığı bildirildi.

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Larnaka’ya bağlı Aradip Belediyesi'nin 2,96 mevgavat gücünde elektrik üretecek büyük bir güneş parkı kurmak üzere ihaleye çıktığı bildirildi.

Fileleftheros hali arazide, 46 bin 866 metrekarelik alana kurulacak güneş parkının KDV hariç 3 milyon 370 bin Euro’ya mal olacağını yazdı, 15 ayda tamamlanması planlanan projenin Aradip Belediyesi'nin ilk güneş parkı olacağını kaydetti.

Foto: Arşiv

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