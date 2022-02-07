Araçtan laptop çaldı, satmak istedi

Hamitköy’de 12 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan ve 3 Şubat 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı J.T.M.A. bir kez daha mahkemeye çıkarıldı, 45 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı. Polis, zanlının "Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa Şht. H. Akdeniz Sokak içerisinde park halinde bulunan Alkın Emir'e ait NE 917 plakalı Nissan Juke marka araç içerisinden laptop sirkat ederek Mağusa'da faaliyet gösteren bir bilgisayar dükkanında söz konusu satmak istediğini belirtti. Polis, dükkan sahibinin durumu fark edip şüphelenmesi üzerine polis arayacağını belirttiğini ve zanlının dükkandan hızlıca kaçtığını anlattı. Polis, zanlının 3 Şubat 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.