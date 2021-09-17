‘Aracın önünü kesti, arka koltuktaki çantayı çaldı’

Lefkoşa’da meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı zanlının ‘Araç İçerisinden Sirkat’ suçundan huzurda bulunduğunu söyledi.

Polis, 9 Eylül 2021 tarihinde zanlının motosiklet ile Iroulla Charalampous’un (K-80) kullanımında bulunan aracın önünü keserek aracın arka kapısını açıp koltuk üzerindeki çantayı ve içerisindeki cep telefonunu, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı sirkat ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ancak teyit tekzip edilmesi gerektiği, incelenmesi gereken Mobese kameraları ve aranan emareler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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