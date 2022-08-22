Araç kül oldu
Gönyeli’de saat 19.15 sıralarında Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Gönyeli’de saat 19.15 sıralarında Vezneciler sokak üzerinde seyir halinde bulunan KZ 474 plakalı jeep araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın muhtemelen akaryakıt kaçağından meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.
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